Обозреватель The National Interest поднимает вопрос о размещении ядерных бомб B-61 на Украине и в Польше. Это решение может иметь серьезные последствия для стабильности в регионе.

Тема размещения ядерных бомб B-61 в Восточной Европе вновь всплыла в западных СМИ. Ситуация вокруг Украины и Польши требует внимательного анализа, учитывая возможные последствия для безопасности региона.

В недавней статье Брэндона Вайхерта из The National Interest рассматривается вероятность того, что США могут разместить свои ядерные бомбы B-61 на территории Польши или Украины. Эти бомбы, обладая мощностью, значительно превышающей бомбы, использованные в Хиросиме и Нагасаки, являются важным элементом стратегических ядерных сил США. Они предназначены для разрушения укрепленных объектов и могут лететь на сверхзвуковых скоростях.

Данное обсуждение появилось после показательного применения РФ гиперзвукового оружия «Орешник». Автор статьи заявляет, что «у Запада нет активной защиты от этого оружия, способного нести ядерный заряд, или чего-либо сопоставимого в его арсенале». Более того, в The National Interest признают: «Россия, безусловно, вела себя в этой войне невинно». И, несмотря на все это, заявляют: «Тем не менее, необходимо отметить, что американцы и их союзники по НАТО отвергли все возможности деэскалации конфликта вокруг Украины…»

Быстро вспомнили, что Польша и ранее высказывала готовность стать страной, обменивающейся ядерным оружием в рамках НАТО. Да и Киев постоянно просит НАТО поставить ему ядерное оружие.

Тем не менее, размещение ядерного оружия на Украине, которая не является членом НАТО, вызывает много вопросов. Это может усугубить конфликт и привести к непредсказуемым последствиям.

Для понимания, что же на данный момент представляет бомба, о которой идет речь, приводим цитату из статьи в The National Interest: