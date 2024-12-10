Основатель TSMC Моррис Чанг прокомментировал недавний уход генерального директора Intel Пэта Гелсингера. Он считает, что Intel следовало бы сосредоточиться на искусственном интеллекте, а не пытаться стать контрактным производителем микросхем.

На недавнем мероприятии, посвященном презентации своей автобиографии, Моррис Чанг, основатель Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), высказал мнение о стратегии Intel. Он отметил, что уход Пэта Гелсингера с поста генерального директора компании может быть связан с неправильным выбором направления. Чанг считает, что Intel следовало сосредоточиться на разработках в области искусственного интеллекта, а не пытаться стать контрактным производителем микросхем.

Чанг не стал углубляться в причины отставки Гелсингера (об этом подробнее можно прочесть здесь), но заметил, что компании сейчас не хватает как новой стратегии, так и нового руководителя. По его словам, Intel потеряла фокус, пытаясь конкурировать в производстве, вместо того чтобы использовать потенциал ИИ. При этом он подчеркнул, что Гелсингер, возможно, не реализовал свою стратегию должным образом, что привело к потере контрактов с крупными клиентами.

Intel столкнулась с критикой и потерей доверия со стороны партнеров, что, по мнению Чанга, также связано с неуместными целями, поставленными под руководством Гелсингера. Он добавил, что найти нового гендиректора и выработать новую стратегию будет весьма непросто.