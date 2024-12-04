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Мнение экспертов: Intel могла сделать Пэта Гелсингера козлом отпущения, оправдывая неудачи в бизнесе
Пэт Гелсингер покинул пост генерального директора Intel, и это решение вызывает множество вопросов. Партнеры компании обеспокоены будущим и возможными изменениями в стратегии.

Уход Пэта Гелсингера с поста генерального директора Intel стал неожиданным поворотом для многих в индустрии (подробнее об этом можно прочесть здесь). По информации, опубликованной в Bloomberg, Гелсингеру предложили уйти по собственному желанию или быть уволенным, что указывает на серьезные проблемы внутри компании. Партнеры по каналу выражают недовольство и обеспокоенность будущим Intel.

Гелсингер пришел в Intel с намерением кардинально изменить литейный бизнес, чтобы компания могла конкурировать с ведущими игроками на рынке. Однако результаты его работы не оправдали ожиданий. Уход Гелсингера воспринимается как сигнал о наличии сомнений в его стратегии, особенно в свете слабой производительности в области искусственного интеллекта.

Необычность его отставки заключается в том, что она произошла без традиционного переходного периода. Обычно такие решения требуют времени и формальностей, но Гелсингер объявил о своем уходе немедленно. Это создает впечатление, что он не был доволен сложившейся ситуацией и вынужден был принять такое решение.

Некоторые эксперты считают, что Гелсингер стал "козлом отпущения" за неудачи Intel. Его усилия не принесли ожидаемых результатов, и компания теперь сталкивается с серьезными вызовами, включая высокую инфляцию и растущие процентные ставки, которые негативно сказались на спросе на персональные компьютеры.

Доктор Моррис Чанг, основатель TSMC, предсказал, что Гелсингер может не справиться с необходимыми изменениями. Учитывая его возраст и обязательный выход на пенсию в 65 лет, времени на реализацию амбициозных планов оставалось недостаточно. Теперь Intel стоит перед вызовом: как двигаться дальше и найти нового лидера, который сможет справиться с текущими задачами и восстановить доверие партнеров и инвесторов.

#intel #полупроводники #пэт гелсингер #уход
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