На заседании Совета по правам человека Владимир Путин заявил о необходимости усовершенствования ракетной системы «Орешник». Он отметил, что это направление более актуально, чем обновление ядерной доктрины.

Сегодня на встрече Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин высказал мнение о приоритетах в оборонной политике России. Он подчеркнул, что стране следует сосредоточиться на усовершенствовании ракетной системы «Орешник», а не на ядерной доктрине, которая была обновлена в ноябре.

Путин отметил, что достаточное количество ракет «Орешник» может снизить необходимость применения ядерного оружия. Он также добавил, что Россия продолжает действовать осторожно, но готова проявить решительность в необходимых ситуациях.

Информация о «Орешнике» появилась в конце ноября, когда Путин упомянул о первом боевом применении этой системы против украинского завода «Южмаш». Это событие стало ответом на использование Украиной западных ракет ATACMS и Storm Shadow. В начале декабря президент РФ заявил о размещении «Орешника» в Белоруссии в 2025 году.