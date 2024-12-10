Первые 50 единиц планируют передать российским войскам в ближайшее время.

В России разработали новый беспилотник под названием «Веном-Тотем», который сможет эвакуировать раненых с поля боя. Эта платформа, созданная в Новосибирске, имеет грузоподъемность до 300 килограммов и уже прошла испытания в условиях специальной военной операции. В ближайшие дни планируется передача первых 50 единиц в российские войска.

Предназначение «Веном-Тотем» заключается не только в эвакуации пострадавших, но и в доставке боеприпасов и провизии. Разработчики провели стрессовые испытания, в ходе которых платформа показала возможность перевозки грузов до 500 килограммов. Это свидетельствует о высокой надежности и универсальности устройства.

Посмотреть видео про беспилотник можно здесь.

Платформа управляется дистанционно. Оператор может подвести её к раненому, загрузить пострадавшего и вывести на безопасное расстояние. В планах разработчиков есть идеи по созданию более автономных систем, которые смогут самостоятельно загружать тела погибших и вывозить их.

Организация «Кулибин-клуб», участвующая в проекте, помогает масштабировать производство и проводить необходимые испытания. Их работа позволяет улучшать и адаптировать разработки, что важно для успешного применения на передовой.