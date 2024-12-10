Россия разработала боевой робот "Маркер" раньше Украины, однако его внедрение остановили из-за проблем с радиоуправлением. Сенатор Дмитрий Рогозин подчеркнул, что недостатки в обеспечении связи помешали полноценным испытаниям.

Российские разработчики создали боевой робот "Маркер", который должен был стать важным элементом в современных военных действиях. Однако, как сообщил сенатор Дмитрий Рогозин, проблемы с радиоуправлением не позволили внедрить эту технологию в боевые действия. Рогозин, командир добровольческого отряда "БАРС-САРМАТ", отметил, что несмотря на то, что аналогичные машины были готовы раньше, чем у ВСУ, их использование остановилось из-за трудностей с обеспечением связи.

Он рассказал о платформе "Маркер", которая прошла первые испытания еще в 2020 году. Робот мог автоматически распознавать цели и открывать огонь. Однако, как утверждает Рогозин, работа над проектом не продвинулась дальше демонстрационного этапа. В результате армии приходится полагаться на самодельные решения, создаваемые в условиях ограниченного времени и ресурсов.

Рогозин сравнил ситуацию с водителем троллейбуса, который закрыл двери перед старушкой со словами: "Ну вот... Опять бабуля не успела". Он выразил недовольство тем, что разработчики не доводят свои проекты до конца, несмотря на наличие необходимых знаний и технологий. В итоге, по его мнению, это приводит к тому, что армия вынуждена самостоятельно "ковать оружие победы" из подручных средств.