Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что уровень доступа к высокоскоростному интернету в стране достиг 93%. Он также озвучил амбициозные цели по увеличению этого показателя до 97% к 2030 году.

Уровень доступа к высокоскоростному интернету в России достиг 93%. Министр цифрового развития Максут Шадаев поделился этой информацией на заседании комитета Совета Федерации. Он также сообщил о планах увеличить этот показатель до 97% к 2030 году и до 99% к 2036 году. Шадаев охарактеризовал эти цели как «очень амбициозные», подчеркивая, что они требуют значительных усилий.

По словам министра, за последние четыре года уровень проникновения интернета значительно возрос. В стране строятся магистральные оптические линии связи, а более 100 тысяч бюджетных учреждений уже подключены к сети. Кроме того, активно развивают инфраструктуру доступа в малых населенных пунктах, что позволяет улучшить интернет-соединение в удаленных районах.

Шадаев отметил, что для достижения поставленных целей необходимо сотрудничество между государством и частными компаниями. Это позволит обеспечить равный доступ к высокоскоростному интернету для всех граждан и поспособствует развитию экономики, особенно в регионах с низкой плотностью населения.