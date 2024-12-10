Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) продолжает удивлять астрономов своими находками. На этот раз группа исследователей обнаружила десятки мелких астероидов, среди которых самый маленький из когда-либо наблюдаемых в главном поясе между Марсом и Юпитером.
Астероиды, которые могут представлять опасность для Земли, чаще всего имеют размеры в десятки метров. Эти небольшие объекты, хотя и не столь массивные, способны вызвать значительные разрушения в случае столкновения с планетой. Они не являются гигантскими «убийцами», но могут повредить город или регион. По оценкам ученых, таких мелких астероидов гораздо больше, чем их крупных собратьев, и вероятность их миграции к Земле выше.
Планетолог Артем Бурданов из Массачусетского технологического института (MIT) отметил, что до недавнего времени астрономы могли обнаруживать околоземные астероиды размером до 10 метров только при их близком подходе к Земле. Однако на расстоянии 180 миллионов километров, где находится главный пояс астероидов, их находили лишь в размерах около километра. С помощью JWST ученые смогли изменить эту ситуацию, открыв астероид шириной всего 10 метров.
Бурданов и его команда проанализировали данные, которые изначально предназначались для поиска экзопланет, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1. Они пересмотрели около 10 000 изображений, чтобы найти слабые точки света, которые могли бы указывать на присутствие астероидов. Каждый новый объект требовал проверки и анализа окружающих участков неба, что добавляло сложности в исследование.
В результате команда обнаружила 138 ранее неизвестных мелких астероидов. Это открытие указывает на то, что в главном поясе может существовать гораздо больше мелких объектов, чем предполагалось ранее. Жюльен де Вит, также из MIT, подчеркнул, что данное исследование показывает, как новые методы анализа данных могут привести к неожиданным находкам. Он отметил, что астрономы ожидали найти лишь несколько новых объектов, но фактически обнаружили значительно больше.