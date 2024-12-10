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Космический телескоп Джеймса Уэбба выявил крошечные астероиды между Марсом и Юпитером
Группа астрономов, используя данные космического телескопа Джеймса Уэбба, обнаружила десятки мелких астероидов, включая самый маленький из известных в главном поясе. Это открытие может помочь в более точном отслеживании объектов, угрожающих Земле.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) продолжает удивлять астрономов своими находками. На этот раз группа исследователей обнаружила десятки мелких астероидов, среди которых самый маленький из когда-либо наблюдаемых в главном поясе между Марсом и Юпитером.

Астероиды, которые могут представлять опасность для Земли, чаще всего имеют размеры в десятки метров. Эти небольшие объекты, хотя и не столь массивные, способны вызвать значительные разрушения в случае столкновения с планетой. Они не являются гигантскими «убийцами», но могут повредить город или регион. По оценкам ученых, таких мелких астероидов гораздо больше, чем их крупных собратьев, и вероятность их миграции к Земле выше.

Планетолог Артем Бурданов из Массачусетского технологического института (MIT) отметил, что до недавнего времени астрономы могли обнаруживать околоземные астероиды размером до 10 метров только при их близком подходе к Земле. Однако на расстоянии 180 миллионов километров, где находится главный пояс астероидов, их находили лишь в размерах около километра. С помощью JWST ученые смогли изменить эту ситуацию, открыв астероид шириной всего 10 метров.

Бурданов и его команда проанализировали данные, которые изначально предназначались для поиска экзопланет, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1. Они пересмотрели около 10 000 изображений, чтобы найти слабые точки света, которые могли бы указывать на присутствие астероидов. Каждый новый объект требовал проверки и анализа окружающих участков неба, что добавляло сложности в исследование.

В результате команда обнаружила 138 ранее неизвестных мелких астероидов. Это открытие указывает на то, что в главном поясе может существовать гораздо больше мелких объектов, чем предполагалось ранее. Жюльен де Вит, также из MIT, подчеркнул, что данное исследование показывает, как новые методы анализа данных могут привести к неожиданным находкам. Он отметил, что астрономы ожидали найти лишь несколько новых объектов, но фактически обнаружили значительно больше.


#космос #астрономия #астероиды #jwst #планетарная защита
Источник: nature.com
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