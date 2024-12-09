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Borderlands 4 и Mafia: The Old Country будут показаны на The Game Awards 2024
На The Game Awards 2024 зрителей ждут два крупных анонса: Borderlands 4 и Mafia: The Old Country.

На предстоящих The Game Awards 2024 ожидается показ двух значимых проектов: Borderlands 4 и Mafia: The Old Country. Рэнди Питчфорд, глава Gearbox, ранее намекал на скорый анонс, и теперь это подтвердилось через официальный твит. Разработчики уверяют, что новая часть станет самой масштабной в истории франшизы, хотя деталей о сюжете пока нет.  

Игра была анонсирована на Gamescom, и на PAX West 2024 фанаты увидели концепт-арты, но конкретная информация все еще отсутствует. После неудачного запуска экранизации, которая собрала лишь часть своего бюджета, Borderlands 4 необходимо вернуть интерес поклонников.  

Тем не менее, предыдущая игра серии показала хорошие продажи, что создает надежду на успех нового проекта. Mafia: The Old Country, приквел к культовой серии, также привлечет внимание геймеров. Игра исследует корни мафии в вымышленном сицилийском городе Сан-Селесте и обещает интересный сюжет. Трейлер обеих игр покажут на большом шоу The Game Awards 2024 в четверг 12 декабря.

#игры #анонсы #the game awards #borderlands 4 #mafia: the old country
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Borderlands 4 и Mafia: The Old Country будут показаны на The Game Awards 2024
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