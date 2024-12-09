Covenant: первая игра от Legion Studios, которая сочетает элементы темного фэнтези и боевиков. Команда из опытных разработчиков обещает уникальный игровой процесс в мире Metroidvania.

Legion Studios, небольшая команда из 12 профессионалов, представила свою новую игру под названием Covenant. Каждый из разработчиков имеет опыт работы над известными проектами, такими как Halo, Call of Duty и Destiny. Их первый трейлер демонстрирует мир, который обещает быть захватывающим и детализированным. Covenant представляет собой боевик от первого лица в жанре темного фэнтези.

Геймеры смогут исследовать обширный и взаимосвязанный мир, который сочетает в себе элементы Metroidvania и Soulslike. В трейлере на странице игры в Steam показаны различные механики, включая боевые стойки, заклинания и оружие, которые помогут игрокам в их путешествии. Использование Unreal Engine 5 позволяет достичь высокого качества графики, что заметно даже на стадии предварительной альфа-версии.

Сравнение с играми от FromSoftware не случайно: визуальный стиль и атмосфера Covenant напоминают их проекты. Однако игра от первого лица может добавить новую сложность в жанр, известный своими быстрыми атаками и динамичным геймплеем.

На данный момент разработчики не предоставили информации о дате выхода, но игроки уже могут ознакомиться с минимальными системными требованиями в Steam. Кроме одиночной кампании, Covenant предложит кооперативный режим и PvP-сражения, что расширит возможности взаимодействия между игроками.