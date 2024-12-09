Legion Studios, небольшая команда из 12 профессионалов, представила свою новую игру под названием Covenant. Каждый из разработчиков имеет опыт работы над известными проектами, такими как Halo, Call of Duty и Destiny. Их первый трейлер демонстрирует мир, который обещает быть захватывающим и детализированным. Covenant представляет собой боевик от первого лица в жанре темного фэнтези.
Геймеры смогут исследовать обширный и взаимосвязанный мир, который сочетает в себе элементы Metroidvania и Soulslike. В трейлере на странице игры в Steam показаны различные механики, включая боевые стойки, заклинания и оружие, которые помогут игрокам в их путешествии. Использование Unreal Engine 5 позволяет достичь высокого качества графики, что заметно даже на стадии предварительной альфа-версии.
Сравнение с играми от FromSoftware не случайно: визуальный стиль и атмосфера Covenant напоминают их проекты. Однако игра от первого лица может добавить новую сложность в жанр, известный своими быстрыми атаками и динамичным геймплеем.
На данный момент разработчики не предоставили информации о дате выхода, но игроки уже могут ознакомиться с минимальными системными требованиями в Steam. Кроме одиночной кампании, Covenant предложит кооперативный режим и PvP-сражения, что расширит возможности взаимодействия между игроками.