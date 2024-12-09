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iPhone SE 4 с 48 МП камерой и TrueDepth для селфи на 12 Мп станет конкурентом флагманским моделям
Apple анонсирует iPhone SE 4 с 48-мегапиксельной камерой, который сможет конкурировать с флагманами. Ожидается, что цена устройства останется ниже 500 долларов.

Apple готовится к запуску iPhone SE 4, который, по слухам, появится на рынке в начале следующего года. Этот смартфон будет оснащен 48-мегапиксельной камерой на задней панели и 12-мегапиксельной TrueDepth для селфи, что позволит пользователям делать качественные снимки, сопоставимые с флагманскими моделями.  

По информации ET News, модули камер будут поставляться LG Innotek, а другие компании, такие как Foxconn, также будут задействованы в производственном процессе. Это подчеркивает важность качества камеры для Apple, особенно в условиях жесткой конкуренции на рынке.  

Кроме камеры, iPhone SE 4 получит чип A18, что обеспечит отличную производительность по сравнению с текущими моделями. Ожидаемая цена устройства составит от 400 до 500 долларов.  

Устройство также поддержит Face ID, что говорит о современном подходе к дизайну. С 8 ГБ оперативной памяти iPhone SE 4 будет готов к использованию функций искусственного интеллекта, что является значительным шагом для более доступного устройства.  

Кроме того, Apple разрабатывает собственный 5G модем для iPhone SE 4. Хотя его производительность может быть ниже, чем у модемов Qualcomm, это позволит компании стать более независимой в будущем.  

#смартфоны #apple #технологии #камера #iphone se 4
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