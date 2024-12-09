Дата выхода Grand Theft Auto 6 остается неопределенной, но уже вызывает волну ожидания. Издатели видеоигр откладывают свои анонсы, чтобы избежать конкуренции с этим проектом.

Grand Theft Auto 6, вероятно, станет одной из самых значительных премьер в истории видеоигр. Хотя точная дата выхода еще не объявлена, слухи о переносе на 2026 год уже влияют на рынок. Издатели стремятся выпустить свои игры как можно позже, ожидая, когда Rockstar Games определится с датой релиза.

Согласно отчету Bloomberg, конкуренты не хотят пересекаться с запуском GTA 6, который может стать крупнейшим событием в индустрии развлечений. Аналитики предполагают, что успех игры окажет влияние не только на сроки выхода других проектов, но и на общие тренды в разработке игр.

Take-Two подтвердила, что игра все еще планируется к релизу осенью 2025 года на консолях нового поколения, но дальнейшие подробности отсутствуют. Игрокам на ПК, вероятно, придется подождать дольше, так как официального анонса версии для ПК еще не было, а возможные компромиссы на консолях могут повлиять на производительность.