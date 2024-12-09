Changan представил новый кроссовер C798, который будет доступен в гибридной и электрической версиях. Полноценная премьера ожидается в следующем году.

Компания Changan анонсировала новый кроссовер C798, который будет производиться под брендом Qiyuan.

C798 привлекает внимание своим дизайном. Модель длиной около пяти метров имеет узкие светодиодные фары, а решетка радиатора заменена на заглушку. Скрытые дверные ручки и лидар на крыше придают автомобилю современный облик. Кроме того, воздухозаборник в переднем бампере и фонари, соединенные световой полосой, делают его более выразительным.

Что касается технических характеристик, то они пока остаются неизвестными. Однако известно, что Qiyuan предлагает только гибридные и электрические автомобили, что предполагает наличие обеих версий у C798.



