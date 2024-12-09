Глава Роскосмоса сообщил, что к 2030 году в России заработает спутниковая система связи, схожая с Starlink. Проект реализуется совместно с частной компанией "Бюро 1 440" и включает создание низко- и среднеорбитальных спутников.

На недавнем интервью Юрий Борисов, глава Роскосмоса, поделился информацией о планах по созданию спутниковой системы связи в России. По его словам, аналог Starlink будет доступен для пользователей к 2030 году, что является важным шагом для Российской Федерации.

Борисов сообщил, что два ключевых проекта по созданию спутниковых систем находятся в разработке. Один из них реализует "Бюро 1 440", которое займется созданием низко- и среднеорбитальных спутников, обеспечивающих широкополосный интернет. Глава Роскосмоса отметил, что пользователи смогут пользоваться услугами даже находясь за пределами страны.

Среди проектов также упоминается космическая группировка "Скиф", для которой уже запустили демонстрационный аппарат в 2022 году. Борисов подчеркнул, что основное внимание стоит уделять качеству предоставляемых услуг, а не спешке с их развертыванием. Он указал на необходимость обеспечения минимально необходимого объема услуг для экономики и безопасности.

Это развитие в области спутниковой связи может стать важным шагом для России, позволяя обеспечить независимость в сфере интернет-сервисов и связи, что в современных условиях становится все более актуальным.