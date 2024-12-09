На заводе Tesla в Техасе завершено строительство подземного "Кибертуннеля", выход которого оформлен в виде Cybertruck. Новые фотографии показывают прогресс работ и детали конструкции.

На автозаводе Tesla в Техасе завершилась работа над подземным туннелем, получившим название "Кибертуннель". Этот проект не только улучшает логистику, но и привлекает внимание благодаря своему уникальному дизайну выхода, напоминающему электрический пикап Cybertruck.

Строительство "Кибертуннеля" началось в марте 2024 года, когда команда The Boring Company приступила к бурению с использованием машины Prufrock-3.

На снимках, опубликованных пользователем X (@JoeTegtmeyer), можно увидеть, как рабочие завершают укладку асфальта. Ранее в этом месяце другие изображения показали, что внутренние стены туннеля уже покрашены, что свидетельствует о завершении основных работ.

Кибертуннель начинается с западной стороны завода и проходит под шоссе штата 130, соединяя производственные линии Cybertruck с логистической площадкой. Маск впервые заговорил о проекте в 2020 году, подчеркивая важность подземных решений для борьбы с городскими пробками.

The Boring Company уже реализовала несколько крупных проектов, таких как туннель в Лас-Вегасе, который облегчает передвижение между ключевыми точками города. В планах компании — запуск автономных автомобилей в туннелях до конца 2024 года, что должно повысить эффективность транспортных потоков и сделать их более удобными для пользователей.