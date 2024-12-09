Исследование Autonews.ru показало, как изменились цены на автомобили в России за последние три года. Сравнение цен бестселлеров декабря 2024 года с их стоимостью в 2021 году демонстрирует значительные изменения на рынке.

Автомобильный рынок России за последние три года претерпел серьезные изменения. Исследование, проведенное Autonews.ru, проанализировало, как изменились цены на популярные модели с декабря 2021 года по декабрь 2024 года. Общее впечатление от сравнения цен — резкий рост, вызванный различными факторами, включая изменения в производстве и спросе.

Начнем с Lada, которая по-прежнему занимает лидирующие позиции на российском рынке. Lada Granta, самый доступный и популярный автомобиль, сейчас стоит от 699 900 рублей, в то время как три года назад его цена составляла 598 900 рублей. Модель доступна с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с. и механической коробкой передач. Также стоит отметить Lada Vesta, которая подорожала с 862 900 до 1 239 900 рублей за базовую комплектацию.

Не обошлось и без изменений в сегменте внедорожников. Lada Niva Legend, который по-прежнему предлагает только один вариант двигателя, теперь стоит 981 000 рублей, тогда как три года назад его цена была 693 000 рублей. Модель Lada Niva Travel также подорожала с 879 900 до 1 314 000 рублей.

На фоне роста цен на отечественные автомобили, иностранные марки тоже не остались в стороне. Китайский производитель Haval, который стал одним из самых популярных брендов в России, увеличил цену на свой кроссовер Jolion с 1 449 000 до 1 999 999 рублей. Эта модель прошла рестайлинг и теперь предлагает более современные характеристики. Другие модели Haval, такие как F7 и его купеобразная версия F7x, также заметно подорожали — с 1 779 000 до 2 699 000 рублей.

Кроссоверы Chery также пережили значительные изменения. Модель Tiggo 4, которая стоила 1 140 000 рублей в 2021 году, сейчас можно купить за 2 330 000 рублей. Более дорогая модель Tiggo 8 Pro подорожала с 1 869 900 до 3 300 000 рублей.

Не забыли и про корейские марки. После ухода Hyundai и Kia с российского рынка, их автомобили стали производить под брендом Solaris. Например, Solaris HC, бывший Hyundai Creta, теперь стоит от 2 513 000 рублей, что значительно выше прежней цены в 1 349 000 рублей.

Автомобили УАЗ также заметно подорожали. Модель «Хантер» теперь стоит 1 530 000 рублей, тогда как в 2021 году ее цена была 1 007 000 рублей. Подорожал и популярный внедорожник «Патриот», который сейчас стоит минимум 1 700 000 рублей.

Таким образом, изменения на российском автомобильном рынке за три года отражают не только рост цен, но и адаптацию производителей к новым условиям. Сравнение цен показывает, что покупатели сталкиваются с новыми реалиями, которые требуют пересмотра их ожиданий и бюджета на приобретение автомобиля.