С приближением выхода NVIDIA GeForce RTX 5090 цены на RTX 4090 стремительно растут, превышая $2500. Многие модели исчезли из продажи у крупных ритейлеров, что создает дефицит на рынке.

Ситуация на рынке видеокарт обострилась в преддверии выхода NVIDIA GeForce RTX 5090. Цены на RTX 4090, флагманскую модель линейки "Ada", значительно увеличились, достигнув уровня $2500. Это почти в два раза выше рекомендованной розничной цены.

Согласно информации от крупных зарубежных ритейлеров, таких как Newegg и Amazon, доступность RTX 4090 резко сократилась. На Newegg осталась всего одна модель — TUF Gaming от ASUS, которая стоит около $2700. Другие варианты стартуют от $3500, что вызывает недоумение среди покупателей. На Amazon ситуация аналогична: многие модели либо отсутствуют, либо продаются по завышенным ценам.

B&H Photo и BestBuy заявили, что все модели RTX 4090 сняты с производства. Это подтверждает информацию о сокращении поставок и производственных мощностей. Розничные торговцы теперь сосредоточены на следующем поколении видеокарт, что дополнительно подстегивает спрос на RTX 4090.

Подобные тенденции наблюдаются не только в США, но и в Европе, и Великобритании. В этих регионах также фиксируется рост цен и нехватка запасов. Обычно такие ситуации сопровождаются снижением цен, чтобы распродать остатки, но сейчас все идет наоборот.

Производство RTX 4090 уже сократилось во второй половине года, а полное прекращение выпуска в октябре-ноябре привело к дефициту.