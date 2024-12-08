МАЗ объявил о начале производства минивэна, который станет лицензионной версией Mitsubishi Delica Space Gear. Новые автомобили будут собираться на заводе Брестмаш и носить собственную марку BMG.

МАЗ, производитель автомобилей, готовится запустить выпуск минивэна, который основан на культовой модели Mitsubishi Delica Space Gear, популярной в 90-х годах.

На заводе Брестмаш, который принадлежит МАЗу, начнут собирать минивэн под маркой BMG. Это будет модель Forthing Lingzhi от компании DongFeng Motor, являющаяся лицензионной версией Mitsubishi Space Gear IV. Информация об этом появилась в пресс-релизе Министерства промышленности республики. В документе также упоминается, что в честь 85-летия Брестской области администрации был передан в дар один из автомобилей.

На фотографиях, опубликованных в пресс-релизе, видно, что автомобиль имеет элементы дизайна, характерные для Lingzhi. На лобовом стекле нового минивэна размещена наклейка, подтверждающая его сборку на заводе в Бресте.

Производство минивэна на Брестмаше отвечает не только потребностям рынка, но и актуальным тенденциям в автомобильной индустрии. С учетом популярности минивэнов среди семейных автомобилистов, запуск этой модели может оказаться удачным шагом для МАЗа.



