Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил о высоком экспортном потенциале обновленного самолета Ил-114. Он отметил, что рынок потребления таких воздушных судов превышает тысячу единиц в год, и у России есть возможность занять свою долю на этом рынке.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов поделился мнением о перспективах обновленного турбовинтового самолета Ил-114. По его словам, данный самолет обладает значительным экспортным потенциалом.

Алиханов подчеркнул, что цель заключается в обеспечении страны качественными российскими самолетами, а затем — в выходе на экспорт. Он отметил, что рынок потребления турбовинтовых самолетов превышает тысячу единиц в год, что создает хорошие условия для успешного продвижения Ил-114 за пределы России.

Глава Минпромторга также акцентировал внимание на научно-исследовательских возможностях Новосибирской области, которые играют ключевую роль в развитии отечественного авиапрома. По его словам, президент поставил задачу по созданию самолетов, адаптированных для эксплуатации в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. В ближайшее время министерство планирует совместно с авиапредприятиями разработать меры, которые помогут ускорить этот процесс.

Алиханов отметил, что задача по локализации производства самолетов в России является амбициозной, но выполнимой. Он указал на отсутствие примеров в мире, когда все производство авиасудов полностью локализовано в одной стране, как это происходит в случае с Boeing или Airbus.