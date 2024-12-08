АвтоВАЗ внедряет многоступенчатый контроль качества для всех моделей LADA Aura до конца 2025 года. Это нововведение касается как госзаказов, так и гражданских автомобилей, поставляемых через дилеров.

АвтоВАЗ анонсировал новые стандарты контроля качества для своих автомобилей LADA Aura. Планы по многоступенчатой проверке качества теперь распространяются на всю продукцию, что должно повысить доверие к бренду.

По информации из паблика Avtograd News, изначально контроль качества планировался только для первой партии автомобилей, предназначенных для государственных структур. Однако теперь он охватывает и гражданские модели, которые будут поступать в продажу через дилерскую сеть. С начала следующего года контроль вернется к обычному режиму, что может сказаться на сроках выпуска новых машин.

29 ноября АвтоВАЗ начал розничные продажи бизнес-седанов LADA Aura. Первые автомобили поступили в дилерские центры Москвы и Санкт-Петербурга, а также в другие регионы, включая Краснодарский край и Татарстан. Модель предлагается в двух комплектациях: базовая Premier стоит от 2 599 000 рублей и включает в себя множество современных опций, таких как светодиодные фары и системы безопасности.

Топовая версия Status, цена которой начинается от 2 799 000 рублей, предлагает более роскошные материалы отделки и улучшенные функции комфорта. Оба варианта оснащены 16-клапанным двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией, что обеспечивает максимальную скорость до 175 км/ч.

Кроме того, LADA Aura имеет улучшенную шумоизоляцию, усиленные конструкции и модернизированную подвеску, что делает ее более комфортной и безопасной для водителей и пассажиров. В будущем планируется выпуск специальной версии автомобиля стоимостью свыше 3 миллионов рублей, которая будет доступна только по индивидуальным заказам.