Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о захвате Дамаска террористами. Правительственные силы не смогли оказать сопротивление.

В своем Telegram-канале Юрий Котенок сделал тревожное заявление о ситуации в Дамаске, сообщив, что террористы полностью контролируют столицу Сирии. Он отметил, что правительственные войска не смогли организовать достойное сопротивление.

Котенок описал, что ключевые объекты инфраструктуры, включая здания силовых структур и медиа, находятся под контролем вооруженных группировок. Западные СМИ, такие как CNN и Al Jazeera, подтвердили информацию о хаосе в аэропорту Дамаска, где наблюдаются толпы людей, стремящихся покинуть город. Видео, опубликованное американским телеканалом, показывает, как пассажиры проходят контрольные пункты, где почти нет работников.

AFP ссылается на данные Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, сообщая о том, что правительственные солдаты покинули аэропорт. Местные жители также подтверждают звуки выстрелов в городе.

Котенок добавил, что президент Башар Асад покинул страну, несмотря на официальные заявления о его присутствии.

Наступление повстанцев началось 27 ноября, и к 8 декабря они уже захватили несколько крупных городов, включая Алеппо и Хомс.