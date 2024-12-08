В солнечной индустрии США начали активно использовать роботов для автоматизации строительства солнечных ферм. Технологии помогают сократить время и затраты.

Солнечная энергетика сталкивается с новыми вызовами, и компании начинают использовать роботов для автоматизации процессов строительства солнечных ферм. Такие фирмы, как Planted Solar и Built Robotics, разрабатывают технологии, которые могут значительно упростить и ускорить этот процесс.

Роботы уже работают в солнечной индустрии, помогая, например, компании Amazon в создании солнечного парка для своих центров обработки данных. Они выполняют задачи по сборке солнечных панелей, что позволяет существенно сократить затраты на рабочую силу и время строительства. Однако автоматизация приносит и определённые проблемы.

В этом году в солнечной индустрии наблюдается высокая турбулентность. Ужесточение финансирования и высокие процентные ставки привели к более чем 100 банкротствам, особенно в солнечной Калифорнии. В таких условиях стартапы рассматривают роботов как ключевых помощников для повышения эффективности. Например, компания AES утверждает, что ее роботы могут строить солнечные электростанции в два раза быстрее и дешевле, чем традиционные методы.

По словам Эрика Брауна, управляющего директора Planted Solar, использование роботов позволяет сократить время строительства на две трети. Кроме того, требуется на 60% меньше пространства для установки солнечных панелей, что также способствует экономии. Нехватка квалифицированных работников становится все более актуальной проблемой, и автоматизация может помочь заполнить этот пробел.

Тем не менее, есть и препятствия. Высокая стоимость роботов и необходимость в четкой нормативной базе для их использования в строительстве остаются значительными барьерами. Многие задачи, такие как подъем тяжелых конструкций или работа на сложных ландшафтах, пока не под силу роботам.