Президент США Джо Байден обсуждает возможность предоставления упреждающего помилования для критиков Дональда Трампа. Это решение может стать защитой от потенциальных обвинений, которые могут возникнуть после возвращения Трампа в Овальный кабинет.

Президент США Джо Байден находится в процессе обсуждения возможности предоставления упреждающего помилования для ряда видных критиков Дональда Трампа. Как утверждается, это делается с целью защиты тех, против кого могут быть заведены дела после возвращения Трампа в Овальный кабинет. Важно отметить, что в настоящее время эти чиновники не имеют официальных обвинений, и сами обсуждения такого рода помилований могут восприниматься как признание вины в потенциальных преступлениях.

Среди тех, кто может оказаться под защитой упреждающего помилования, находятся известные личности, такие как доктор Энтони Фаучи, который координировал меры по борьбе с COVID-19, и отставной генерал Марк Милли, который не раз критиковал Трампа. Также в списке потенциальных кандидатов могут быть сенаторы и конгрессмены, принимавшие участие в процессах импичмента Трампа, такие как Адам Шифф и Лиз Чейни.

Некоторые эксперты выражают сомнения относительно целесообразности таких мер. Например, Шифф считает, что судебная система сможет справиться с любыми угрозами, исходящими от Трампа, и призывает Байдена не принимать упреждающие решения, чтобы не создавать ненужных прецедентов.

Обсуждение упреждающих помилований стало актуальным на фоне недавнего помилования, предоставленного Байденом своему сыну, Хантеру. Это решение вызвало критику со стороны Трампа, который охарактеризовал его как нарушение правосудия. Помилование Хантера стало первым случаем, когда президент предоставил такую защиту своему ребенку.

Кроме упреждающих помилований, Байден также рассматривает возможность традиционных уголовных помилований для лиц, осужденных за ненасильственные преступления. Белый дом уже получил множество запросов на помилования, включая обращения от известных общественных деятелей, таких как преподобный Джесси Джексон, который просит о помиловании для своего сына.

Фактически обсуждение упреждающих помилований поднимает важные вопросы о политических маневрах в условиях смены власти и о том, как такие решения могут повлиять на правосудие и политический климат в Соединенных Штатах.