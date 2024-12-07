NASA снова изменяет график миссии Artemis, перенеся высадку на Луну на середину 2027 года. Причины задержки связаны с необходимостью пересмотра траектории капсулы Orion и тестирования ее систем.

NASA объявила о переносе первой высадки на Луну в рамках программы Artemis на середину 2027 года. Основная причина — необходимость пересмотра траектории входа капсулы Orion. Проблемы с тепловым щитом, выявленные во время предыдущих испытаний, требуют тщательной переработки системы для обеспечения безопасности астронавтов.

Первый полет Artemis состоялся в ноябре 2022 года, когда непилотируемая капсула успешно облетела Луну. Ожидалось, что Artemis 2, с экипажем из четырех астронавтов, выполнит свою миссию в конце этого года. Однако новые проблемы с системой жизнеобеспечения и контроля окружающей среды повлияли на график.

Администратор NASA Билл Нельсон подтвердил, что задержка необходима для завершения всех тестов, чтобы избежать повреждений в будущем. Запланированные даты теперь выглядят так: Artemis 2 — апрель 2026 года, а Artemis 3 — середина 2027 года. SpaceX также должна провести успешные испытания лунохода, чтобы обеспечить выполнение программы без дополнительных задержек.