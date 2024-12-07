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Huawei готовит запуск Mate X6, выпуск Mate XT пока не анонсирован
Huawei объявила о предстоящем глобальном запуске 12 декабря, где представит новые устройства, включая Mate X6. Однако ожидаемый Mate XT не будет показан на этом мероприятии.

Компания Huawei запланировала мероприятие под названием «Unfold the Classic», которое пройдет 12 декабря. На этом событии ожидается представление нескольких новых устройств, среди которых будет Mate X6, только что выпущенный на китайском рынке. Однако Mate XT, который дебютировал в Китае три месяца назад, не появится на глобальной сцене.

На мероприятии также покажут смартфоны Nova 13 и Nova 13 Pro, а также новые наушники FreeBuds Pro 4. Интересно, что Huawei имеет время до 2026 года, прежде чем ей предстоит конкурировать с Samsung в сегменте смартфонов с тройным складыванием. Это событие не станет повторением недавнего запуска в Китае, что подчеркивает уникальность предстоящего анонса.

Вопрос о глобальном запуске серии Mate 70 остается открытым. Эти устройства, включая Mate 70, Mate 70 Pro и Mate 70 RS Ultimate Design, уже доступны в Китае, но их международная версия пока не объявлена.

Вот, что фактически подтверждено Huawei:


#смартфоны #huawei #mate xt #mate x6
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