ASUS представила функцию «Core Tuning Config For Gaming» для материнских плат AM5, которая снижает задержку и повышает производительность в играх.

Компания ASUS анонсировала функцию BIOS под названием «Core Tuning Config For Gaming», предназначенную для материнских плат AM5. Эта функция позволяет пользователям настраивать тактовые тайминги, что, в свою очередь, снижает общую задержку системы. Результаты тестирования показывают, что при активации новой функции задержка уменьшается на 8%.

Функция включается по умолчанию в режиме Auto, но пользователи могут активировать ее для получения преимуществ. Например, на системе с процессором Ryzen 7 9800X3D, использующей материнскую плату ROG Crosshair X670E Gene, замеры показали, что без активации функции задержка составила 63,9 нс, тогда как с ее включением — 58,9 нс. При этом пропускная способность памяти осталась на прежнем уровне.

Конфигурация основных настроек ASUS для игр отключена:

Конфигурация основных настроек ASUS для игр включена:

Это обновление стало результатом работы компании над оптимизацией взаимодействия между ядрами CCD, что было начато в предыдущих версиях BIOS.