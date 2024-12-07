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Deck Nine продолжает сокращения: увольнения затрагивают разработчиков Life is Strange
В игровой индустрии продолжается волна увольнений, и Deck Nine не осталась в стороне. После недавнего релиза Life is Strange: Double Exposure студия вновь сокращает штат.

Deck Nine, известная компания по разработке игр, вновь объявила об увольнениях. Это решение стало очередным тревожным сигналом в условиях кризиса, охватившего игровую индустрию в 2024 году. Студия, выпустившая Life is Strange: Double Exposure, столкнулась с трудностями, и, возможно, низкие продажи или негативные отзывы о сюжете игры вынудили руководство пойти на такой шаг.

На официальной странице Deck Nine в X генеральный директор Марк Лайонс сообщил о тяжелом решении, которое затронуло «некоторых талантливых членов команды». Он выразил благодарность всем, кто работал над проектами, и отметил, что такие изменения стали следствием сложных условий, с которыми сталкиваются многие компании.

Ситуация в игровой индустрии в целом выглядит мрачной. По данным, в 2024 году уже потеряно более 14 600 рабочих мест в 175 компаниях. Только на этой неделе Ubisoft уволила почти 300 сотрудников в связи с закрытием своих студий. Ожидаются дальнейшие сокращения, что вызывает беспокойство среди работников и поклонников игр.

Deck Nine, ранее уволившая около 20% своего персонала, сейчас сталкивается с рядом сложностей. Конкретное количество уволенных сотрудников не раскрывается, и остается вопрос, как изменения повлияют на оставшуюся команду и будущие проекты студии.

#игры #life is strange #увольнение #deck nine
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