Роскомнадзор сообщил о проведении учений для проверки работы ключевой инфраструктуры Рунета. Эти мероприятия направлены на оценку готовности к преднамеренному отключению от международной сети.

Роскомнадзор (РКН) ежегодно проводит учения, чтобы удостовериться в готовности российского сегмента интернета к потенциальным отключениям от глобальной сети. В этом году учения стали особенно актуальными на фоне сообщений о проблемах с доступом к некоторым сайтам в Дагестане.

В пресс-службе РКН пояснили, что учения направлены на проверку эффективности работы ключевой замещающей инфраструктуры. Это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к интернет-ресурсам в случае преднамеренного отключения извне. Участие операторов связи в этих мероприятиях позволяет выявить, какие информационные системы зависят от международных сервисов и библиотек.

РКН также отметил, что учения соответствуют постановлению правительства, принятому в 2019 году, о суверенном Рунете. В рамках этого закона операторы связи обязаны устанавливать специальное оборудование, которое позволяет контролировать маршрутизацию трафика. Это оборудование фильтрует интернет-трафик, ограничивая доступ к запрещенным ресурсам.

Ежегодные учения помогают выявить уязвимости в системе и улучшить устойчивость к внешним угрозам. График мероприятий согласовывается с Минцифры и ФСБ, что подчеркивает важность сотрудничества между различными государственными структурами в сфере безопасности интернета.