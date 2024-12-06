Qualcomm может оказаться в ситуации, когда ей придется предоставить TSMC эксклюзивные права на производство чипов Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Elite Gen 3. Это решение связано с тем, что TSMC значительно опережает конкурентов, включая Samsung, в области литографии.

Qualcomm, похоже, сделала выбор в пользу TSMC, предоставив тайваньскому производителю эксклюзивные права на свои новые чипы Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Gen 3. TSMC уверенно занимает лидирующие позиции в производстве полупроводников, оставляя Samsung и других конкурентов позади. Это решение означает, что Qualcomm не сможет воспользоваться услугами альтернативных литейных заводов в ближайшие годы.

По информации, Qualcomm планирует представить Snapdragon 8 Elite Gen 2 на 3-нм техпроцессе TSMC в 2025 году, а Snapdragon 8 Elite Gen 3, вероятно, будет выпущен на 2-нм техпроцессе в 2026 году. Переход на более современные технологии обещает улучшения производительности, но зависимость от одного поставщика может привести к росту цен на чипы. Ожидается, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет стоить дороже предыдущих моделей, что создает риски для компании.

Кроме того, Qualcomm может рассмотреть возможность сотрудничества с Samsung для снижения затрат на производство. Однако корейская компания сталкивается с трудностями в улучшении своих технологий 3-нм GAA, что делает этот вариант менее привлекательным.

Важно отметить, что даже такие компании, как Apple, не планируют переходить на 2-нм техпроцессы до 2026 года из-за высоких затрат на производство. Qualcomm, похоже, решает идти в ногу с конкурентами, но информация о планах компании поступает от информатора Digital Chat Station, который не всегда предоставляет точные данные. Это вызывает вопросы о надежности таких слухов, поэтому стоит дождаться более конкретных подтверждений, прежде чем делать окончательные выводы о будущем Snapdragon.