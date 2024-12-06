Слушания по делу против Урсулы фон дер Ляйен перенесли на 6 января из-за вмешательства прокуратуры ЕС. Она подала заявление о ее иммунитете, что стало причиной срыва заседания.

В бельгийском Льеже не состоялось судебное заседание по делу против Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии. Прокуратура ЕС вмешалась, заявив о наличии у нее иммунитета, что и стало причиной переноса слушаний.

Инициатор иска, активист Фредерик Бальдан, сообщил, что слушания отложены до 6 января. Прокуратура ЕС подала обращение в суд, не уведомив об этом судью, что привело к срыву процесса. Бальдан выразил недовольство действиями прокуратуры, считая их попыткой подорвать дело.

На следующем заседании суду предстоит решить, может ли расследование продолжаться. Фон дер Ляйен утверждает, что обладает иммунитетом, однако сторона обвинения настаивает на том, что это неуместно, поскольку она действовала вне своих полномочий. Бальдан также отметил, что фон дер Ляйен скрывает переписку с Альбертом Бурлом, что вызывает дополнительные вопросы.

К иску присоединились более ста человек, включая тех, кто пострадал от побочных эффектов вакцин. Обвинения касаются заключения контракта на закупку вакцины, испытания которой еще не завершились, без согласования с государствами ЕС. Первое заседание состоялось в мае, когда суд подтвердил свою юрисдикцию и отказался передавать дело в европейскую прокуратуру, созданную по инициативе фон дер Ляйен.