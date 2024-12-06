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Киев начинает серийное производство БПЛА «Пекло» с дальностью 700 км
В Киеве сообщили о начале серийного производства ударного беспилотника «Пекло», который фактически является крылатой ракетой.

На Украине начато серийное производство нового беспилотника «Пекло», который должен повысить дальнобойные возможности Вооруженных сил.

По данным Altair, «Пекло» называют ударным БПЛА, хотя фактически он представляет собой крылатую ракету. Первая партия была передана украинским военным с участием президента Владимира Зеленского и других высокопоставленных лиц. Количество переданных беспилотников не раскрывается, но по фотографиям видно, что их не менее десяти.

Этот беспилотник, имеющий реактивный двигатель, способен лететь на расстояние свыше 700 километров и развивать скорость до 700 км/ч. Он должен быть сопоставим с некоторыми российскими ракетами, но при этом будет значительно дешевле.

Использование собственного оружия по мнению нынешнего украинского руководства позволит Украине наносить удары по тылам российских войск и важным объектам инфраструктуры. Как отмечает Reuters, новая разработка призвана усилить возможности для дальних атак. Однако министр обороны Украины ранее упоминал о проблемах с поставками, которые могут затруднить реализацию ракетной программы.

#украина #всу #бпла #крылатая ракета #пекло
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