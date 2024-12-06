Четыре китайских автомобиля получили максимальные пять звезд в краш-тестах Euro NCAP, что подтверждает их безопасность. Среди них Deepal S07, Leapmotor C10, Maxus eTerron 9 и Volvo EX30, построенный на китайской платформе.

В декабре 2024 года Euro NCAP провел краш-тесты, в ходе которых четыре китайских автомобиля получили высший рейтинг безопасности — пять звезд. Это событие важно для китайских производителей, стремящихся завоевать доверие европейских потребителей. В числе успешных моделей оказались Deepal S07, Leapmotor C10, Maxus eTerron 9 и Volvo EX30, который, несмотря на шведский бренд, построен на китайской архитектуре.

Maxus eTerron 9 стал лидером среди протестированных автомобилей, получив 91% в категории защиты взрослых пассажиров. Этот электрический пикап с полным приводом выделяется не только высокой мощностью в 435 л.с., но и запасом хода до 430 км по стандарту WLTP. Он также демонстрирует отличные результаты в защите детей и уязвимых участников дорожного движения, что подчеркивает его универсальность и безопасность.





Deepal S07, поддерживаемый Changan, также показал впечатляющие результаты, особенно в категории защиты взрослых пассажиров, где набрал 95%. Это один из самых высоких показателей среди всех протестированных автомобилей в 2024 году. Кроссовер доступен в вариантах BEV и EREV, а его батарея Freevoy от CATL с натриевыми элементами обеспечивает надежность и долговечность.





Volvo EX30, хотя и шведский по бренду, разделяет платформу с китайскими моделями. Он получил 88% в категории защиты взрослых пассажиров и 85% для детей. Это свидетельствует о том, что даже при использовании китайских технологий, Volvo сохраняет свой уровень безопасности.





Leapmotor C10, поддерживаемый Stellantis, также продемонстрировал достойные результаты, получив 89% в защите взрослых и 85% в защите детей. Однако его показатели в категориях «Уязвимые участники дорожного движения» и «Активная безопасность» несколько уступают другим моделям.





Кроме того, Euro NCAP оценил MG ZS Hybrid, который стал единственным китайским автомобилем с четырьмя звездами. Он набрал 82% в категории защиты детей, но в остальных категориях его результаты были ниже. Этот компактный кроссовер, обладая стильным дизайном, демонстрирует, что китайские производители стремятся улучшить безопасность своих автомобилей, что, безусловно, важно для завоевания доверия на европейском рынке.



