Кроссовер Nissan X-Trail вновь поступил в продажу в России после длительного перерыва. Новая модель, представленная в гибридной версии, стоит от 3,3 миллиона рублей.

После отсутствия на российском рынке с весны 2022 года, Nissan X-Trail снова стал доступен для покупателей. Автомобиль предлагает новые возможности и технологии. По заверениям издания «Автоновости дня» на одном из российских сайтов объявлений за X-Trail 4-го поколения сейчас просят 3 300 000 рублей.

На данный момент в продаже доступны новые модели четвертого поколения. Гибридная версия, которую можно заказать, имеет полноприводную систему и вариатор. Она использует технологию E-Power, где два электродвигателя обеспечивают общую мощность 340 л.с. 1,5-литровый турбомотор мощностью 144 л.с. не связан с колесами и работает исключительно как генератор.

Новый X-Trail оснащен цифровой панелью приборов, мультимедийной системой с сенсорным экраном и навигацией, а также кожаным рулем и бесключевым доступом. Кроссовер также будет иметь 19-дюймовые колеса и панорамную крышу.

Бензиновая версия с 2,5-литровым двигателем мощностью 184 л.с. стоит от 3,5 миллиона рублей, но ее можно найти только в Новосибирске. В других городах цены на гибридные версии могут достигать 5,09 миллиона рублей.

По сравнению с китайскими конкурентами, такими как Chery Tiggo 8 Pro Max, который стоит от 3,55 миллиона рублей, Nissan X-Trail может предложить более привлекательные условия для покупателей, ищущих надежный семейный кроссовер.