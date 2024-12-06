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Исследование предполагает, что миниатюрные черные дыры могут прорываться через материю
Новое исследование предполагает, что миниатюрные черные дыры могут оставлять следы в нашей повседневной жизни, прорываясь через материю. Эти гипотетические объекты, образовавшиеся после Большого взрыва, могут помочь в понимании темной материи и ее роли во Вселенной.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Physics of the Dark Universe, нацелено на гипотетические первичные черные дыры (ПЧД), которые вероятно существуют в нашей Вселенной. Эти миниатюрные объекты, образовавшиеся в первые моменты после Большого взрыва, могут быть не только загадкой космоса, но и причиной необычных явлений на Земле. Физики выдвинули предположение, что ПЧД могут проходить сквозь материю, оставляя за собой микроскопические следы.

Первичные черные дыры представляют собой карманы субатомной материи, которые при своей малой массе могут быть тяжелыми, как горы, но меньше атома водорода. Это делает их крайне трудными для обнаружения. Однако группа ученых считает, что новые подходы к поиску этих объектов могут дать неожиданные результаты. Например, они предлагают обратить внимание на планеты и астероиды, которые могли бы захватить такие черные дыры и были вытеснены ими.

Если ПЧД проходит через объект с жидким ядром, он может поглотить это ядро, оставляя за собой следы, которые астрономы смогут обнаружить. Стойкович, один из авторов исследования, утверждает, что, если объект достаточно мал, он может сохраниться в виде оболочки, которую можно будет изучить. Однако, если размер объекта превышает определенные границы, т.е. больше одной десятой размера Земли, он просто разрушится.

Исследование также рассматривает возможность того, что ПЧД могут пронестись сквозь Землю. Если такая черная дыра с массой около 1,12 тонны пересекает объект, она оставляет туннель шириной в 700 раз меньше человеческого волоса. При этом, по словам ученых, вероятность того, что это приведет к повреждению тканей человека, крайне мала. «Если бросить камень в окно, оно, скорее всего, разлетится вдребезги. Если выстрелить в окно из пистолета, скорее всего, останется только дыра».

Вероятность того, что первичная черная дыра пройдет через любой объект, составляет всего 0,0001%. Это означает, что для поиска доказательств их существования следует обращать внимание на старые материалы и здания. Ученые подчеркивают, что, хотя такие попытки могут показаться безумными, нестандартное мышление может привести к новым открытиям в области физики и темной материи.

Стойкович отмечает, что многие вопросы о природе Вселенной остаются без ответов уже много десятилетий. Возможно, чтобы продвинуться вперед, ученым необходимо отказаться от традиционных моделей и разработать новые подходы. Это может стать ключом к пониманию не только черных дыр, но и более широких вопросов, касающихся темной материи и структуры Вселенной.

#космос #физика #черные дыры #темная материя #первичные черные дыры
Источник: sciencedirect.com
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