Серия флагманских смартфонов Huawei Mate 70 вызывает большой интерес у покупателей, что приводит к напряженной работе поставщиков. Резервирование более 6,7 миллионов единиц подчеркивает популярность новых моделей, несмотря на возможные проблемы с поставками.

Huawei недавно представила свою новую серию флагманских смартфонов Mate 70, и интерес к ним оказался значительным. После успешного запуска Mate 60, ожидания от Mate 70 были высокими, но теперь ясно, что спрос превышает прогнозы. Генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei, Хэ Ган, сообщил о более чем 6,7 миллионах резервирований, что уже говорит о популярности новинок.

Однако, несмотря на этот успех, поставщики компании сталкиваются с трудностями в выполнении заказов. Цепочка поставок работает на пределе возможностей, чтобы успеть за растущим спросом. Первоначальные объемы поставок оказались недостаточными, что создает риск перебоев с доступностью.

Аналитики отмечают, что проблемы с производством чипов могут негативно сказаться на поставках Mate 70. Новые модели, такие как Mate 70 Pro+, оснащены SoC Kirin 9020, который демонстрирует значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущим поколением. Несмотря на это, Huawei все еще отстает от конкурентов, использующих более современные 3-нм технологии.