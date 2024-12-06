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Intel и Lanji: видеокарта Ruixuan B580 с одним интерфейсом DP 2.1, поддерживающим UHBR 13.5
Intel и Lanji подтвердили, что видеокарта Ruixuan B580 имеет лишь один интерфейс DP 2.1, поддерживающий UHBR 13.5. Остальные интерфейсы обеспечивают только UHBR 10, что важно учитывать при выборе оборудования.

Компания Intel совместно с независимым производителем Lanji объявила о характеристиках своей видеокарты Ruixuan B580. Важно отметить, что из трех интерфейсов DP 2.1 только один поддерживает UHBR 13.5, обеспечивая более высокую пропускную способность. Два других интерфейса ограничены стандартом UHBR 10, что может повлиять на производительность при использовании современных дисплеев.

На панели ввода-вывода видеокарты имеется три интерфейса DP и один HDMI. Центральный интерфейс DP выделен черной рамкой, что подчеркивает его особую значимость. По информации TechPowerUp, Intel обозначила этот интерфейс как «основной» для поддержки UHBR 13.5. Это решение позволит пользователям извлечь максимальную выгоду из возможностей видеокарты, особенно при работе с высококачественными мониторами.

Lanji, представляя свою видеокарту, акцентировала внимание на том, что Ruixuan B580 оснащена одним HDMI 2.1 и тремя DP 2.1, из которых только один был модернизирован для поддержки UHBR 13.5. В то же время другие производители видеокарт Intel пока не раскрыли детали своих интерфейсов DP 2.1, оставляя пользователей в неведении о возможностях новых моделей.

#intel #видеокарта #lanji #ruixuan b580 #uhbr 13.5
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