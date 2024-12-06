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Аналитики прогнозируют, что к началу 2025 года цены на бензин в России вырастут
Аналитики прогнозируют, что к началу 2025 года цены на бензин в России вырастут, несмотря на недавнее снижение оптовых цен.

К началу декабря 2024 года стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 1,77%, составив 57 663 рубля за тонну. Аналогично, бензин АИ-95 подешевел на 1,08%, достигнув 61 534 рублей за тонну. Однако оптовые цены на межсезонное дизельное топливо, наоборот, увеличились на 0,35%, составив 57 933 рубля за тонну. Несмотря на эти изменения, эксперты предостерегают, что снижение оптовых цен не обязательно приведет к аналогичному падению цен на автозаправочных станциях.

С 1 декабря 2024 года правительство России возобновило экспорт бензина, что вызвало неоднозначные реакции среди аналитиков. Это решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка и поддержку экономики нефтепереработки. Ранее запрет на экспорт, введенный с 1 марта, действовал до конца лета, что способствовало росту цен на внутреннем рынке. Теперь, когда эмбарго снято, нефтяные компании должны будут удерживать цены на внутреннем рынке в обмен на возможность экспортировать свои продукты.

Аналитик Игорь Юшков из Финансового университета при правительстве России считает, что это соглашение между правительством и нефтяными компаниями направлено на предотвращение резкого роста цен на бензин в стране. Он отмечает, что в обычные годы в России производится на 10% больше бензина, чем потребляется. Это создает избыток, который необходимо либо экспортировать, либо сокращать объемы производства. Таким образом, правительство вынуждено время от времени разрешать экспорт, чтобы избежать перепроизводства.

Сергей Кауфман из ФГ «Финам» указывает на риски, связанные с отменой запрета на экспорт. Хотя в сезон низкого спроса влияние на внутренние цены может быть незначительным, ослабление рубля делает экспорт более привлекательным. В этом контексте, несмотря на временное снижение цен, динамика остается нестабильной, и аналитики не исключают дальнейшего роста цен на топливо.

Что касается бензина, то в 2024 году его стоимость уже поднялась на уровень инфляции. Юшков утверждает, что в ближайшие месяцы скачков цен не произойдет, однако небольшое повышение в пределах 0,2–0,5% ожидается в декабре. Инфляция продолжает расти, что также влияет на стоимость топлива. В то же время ситуация с дизельным топливом выглядит менее предсказуемо. Ранее дизель отставал в росте цен, но к концу года может наверстать упущенное.

Аналитики обращают внимание на то, что нефтяные компании могут поднять цены на дизель, не нарушая при этом негласные договоренности о сдерживании цен на бензин. Переход с летнего на зимний дизель, который традиционно стоит дороже, также может способствовать росту цен на этот вид топлива. Кауфман прогнозирует, что стоимость дизеля может увеличиться на 0,6–1% в месяц.

С начала 2025 года вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, что также отразится на ценах на топливо. Акцизы на бензин и дизель увеличатся, что, по оценкам экспертов, может привести к росту цен на 5%. Это поднимет нагрузку на нефтяные компании, которые уже сталкиваются с растущими издержками. Юшков подчеркивает, что акцизы растут быстрее инфляции, что неизбежно влияет на конечные цены для потребителей.

В условиях растущих затрат на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и необходимость проведения ремонтов, нефтяные компании могут не захотеть ограничивать рост цен. Внутренние сложности, такие как простои заводов, также могут подстегнуть цены на топливо. В результате, автомобилистам в России стоит готовиться к более высоким ценам на бензин и дизель в ближайшие месяцы.

Кроме того, стоит отметить, что глобальные факторы также могут оказать влияние на внутренние цены. Например, изменения в мировой экономике, колебания цен на нефть и политические события в странах-экспортерах могут создать дополнительные риски для стабильности цен на топливо в России. В случае ухудшения международной ситуации, российские нефтяные компании могут столкнуться с необходимостью повышения цен, чтобы компенсировать потери от экспорта.

На фоне всех перечисленных факторов, потребители должны быть готовы к тому, что расходы на топливо могут значительно возрасти. Важно следить за новостями и анализировать ситуацию на рынке, чтобы заранее планировать свои финансовые возможности.

#россия #цены #прогноз #бензин #дизель
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