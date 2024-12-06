В этом сезоне новогодние скидки на автомобили в России не состоятся. Причиной стали экономические сложности и рост цен.

Россияне, планирующие покупку нового автомобиля к праздникам, должны быть готовы к изменениям. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) подтвердила, что традиционных новогодних скидок в этом году не будет.

По словам представителей РОАД, сложная экономическая обстановка привела к росту цен на автомобили, что и стало причиной отмены привычных акций. Дилеры, однако, не собираются оставлять покупателей без внимания и будут предлагать различные подарки или специальные предложения, но не стоит ожидать значительных скидок. Николай Иванов из компании «Рольф» отметил, что «главная акция» заключается в том, что цены не поднимаются, что уже само по себе является достижением в текущих условиях.

Спрос на новые автомобили также заметно снизился. Из-за роста ставок по автокредитам, который произошел за последний месяц, продажи упали вдвое. В сегменте премиальных электрокаров и гибридов падение достигло 90%. Официальные данные Минпромторга показывают, что в ноябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 11% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, однако в сравнении с октябрем они упали на 29%, составив 120 тысяч единиц. Цены на машины увеличились у 13 марок, среди которых большинство составляют китайские бренды.