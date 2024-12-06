Samsung анонсировала разработку карманного игрового устройства с уникальным дизайном. Патенты и работа над драйвером Vulkan намекают на возможный выход на рынок.

В последнее время внимание общественности привлек патент на портативный игровой компьютер от Samsung. Устройство будет оснащено складным дисплеем, что сделает его более удобным для пользователей. Однако не стоит забывать, что многие идеи остаются на уровне концепции и не доходят до массового производства.

Специалисты из @Jukanlosreve сообщают, что Samsung разрабатывает драйвер для Linux Vulkan, который должен работать с графическим процессором Xclipse, установленным в SoC Exynos. Vulkan, как известно, подходит для низкопотребляющего оборудования, что делает его идеальным для портативных устройств.

Дополнительно Valve готовит поддержку ARM для SteamOS, что может означать рост интереса к портативным игровым решениям. Однако у Samsung пока нет достаточно мощной SoC, чтобы конкурировать с такими игроками, как Steam Deck и ROG Ally.

Графическая технология AMD RDNA, применяемая в Xclipse, позволяет предположить, что Exynos имеет потенциал для серьезной конкуренции. Однако в данный момент Samsung сосредоточена на оптимизации своего 3-нм техпроцесса, что может отложить запуск нового устройства. Даже если драйвер Vulkan будет готов, сам портативный компьютер может потребовать больше времени для реализации.