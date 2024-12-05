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PoZiTiv4iK
Появилось фото украинского Су-25 с французскими авиабомбами AASM
На новом снимке запечатлен модифицированный Су-25 ВВС Украины с французскими управляемыми авиабомбами AASM.

В сети появился снимок, на котором видно, как французская управляемая авиабомба AASM установлена на модифицированном советском штурмовике Су-25, принадлежащем Военно-воздушным силам Украины. AASM, что расшифровывается как Armement Air-Sol Modulaire, представляет собой высокоточное оружие, которое превращает обычные неуправляемые бомбы в многоцелевые боеприпасы.

Эта система, разработанная компанией Sagem, теперь входящей в группу Safran, стала важным элементом современных воздушных операций благодаря своей модульности и высокой точности. AASM можно адаптировать к различным корпусам бомб, включая Mk 82, Mk 83 и Mk 84. Система сочетает в себе несколько модулей наведения, включая инерциальную навигацию, GPS и лазерное наведение, что позволяет эффективно поражать как статичные, так и движущиеся цели.

Одной из ключевых характеристик AASM является ее радиус действия. При запуске с высоты бомбы могут достигать расстояния более 60 километров благодаря ракетному ускорителю. Это позволяет самолетам оставаться вне досягаемости многих систем ПВО. Круговое вероятное отклонение составляет бомбы от цели всего несколько метров.

Франция начала поставки AASM на Украину, планируя ежемесячно передавать около 50 бомб. К концу года Париж обещал поставить Киеву еще 600 единиц.

#украина #авиация #франция #су-25 #aasm
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