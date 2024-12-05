Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о возможности повышения мощностей баллистической ракеты "Орешник". Госкорпорация готова адаптироваться к требованиям Минобороны России.

Госкорпорация Роскосмос подтвердила готовность улучшить характеристики своей новейшей баллистической ракеты "Орешник". Юрий Борисов, возглавляющий организацию, отметил, что изменения будут осуществлены в соответствии с запросами Министерства обороны. Он подчеркнул, что если министерству потребуется увеличить мощность ракеты, Роскосмос выполнит эту задачу.

Недавно президент Владимир Путин говорил о том, что западные страны, включая США и их союзников, предоставили Украине разрешение на использование дальнобойного высокоточного оружия. В результате этого российские военные использовали "Орешник" для ответных действий против объектов в Украине. Ракеты были применены в неядерном варианте, что демонстрирует возможность точечного воздействия на военные цели.

Такое развитие событий подчеркивает стратегическую важность "Орешника" для обеспечения безопасности страны. Борисов также отметил, что наращивание мощностей может стать ответом на растущие угрозы со стороны Запада, что вызывает необходимость в постоянном обновлении и совершенствовании оборонных технологий.