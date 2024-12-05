Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что достижения общего искусственного интеллекта могут произойти раньше, чем многие думают. Однако он считает, что это событие не окажет значительного влияния на общество.

На саммите DealBook Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, высказал мнение о будущем общего искусственного интеллекта (AGI). Он считает, что достижения в этой области могут произойти гораздо быстрее, чем предполагают многие эксперты. Однако, по его словам, это событие не будет столь значительным, как ранее ожидалось.

Альтман утверждает, что опасения по поводу безопасности, связанные с AGI, не возникнут в момент его появления. Он описывает мир, который будет развиваться привычным образом, несмотря на новые технологии. Переход от AGI к суперинтеллекту займет время, и это не произойдет мгновенно.

В интервью Альтман также намекнул на возможность достижения AGI к 2025 году с использованием текущих технологий. Это изменение в определении AGI стало заметным, поскольку ранее компания говорила о более грандиозных перспективах. Альтман добавил, что экономические изменения, связанные с AGI, могут занять больше времени, чем ожидается, поскольку общество не меняется так быстро.

Следует отметить, что оптимизм Альтмана по поводу AGI и его безопасности разделяют даже не все сотрудники его же компании. Подробнее про уход из OpenAI исследователя по безопасности читайте здесь.