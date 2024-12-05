Рози Кэмпбелл, исследователь по безопасности в OpenAI, объявила о своей отставке, сославшись на изменения в культуре компании. Она считает, что сможет более эффективно продвигать политику защиты человечества в области ИИ вне организации.

Рози Кэмпбелл, исследователь по безопасности в OpenAI, недавно сообщила о своем уходе из компании через платформу Substack. В своем посте она выразила обеспокоенность изменениями в корпоративной культуре, возникшими после ухода нескольких ключевых сотрудников. По ее мнению, эти изменения негативно сказались на миссии компании, связанной с обеспечением безопасности искусственного интеллекта.

Кэмпбелл отметила, что, несмотря на свою преданность идее безопасного и полезного искусственного общего интеллекта (AGI), она считает, что сможет более эффективно реализовывать свои цели вне OpenAI. Это заявление подчеркивает растущее беспокойство среди специалистов по безопасности относительно направления, в котором движется компания. Она не уточнила конкретные проблемы с политикой безопасности, однако ее слова намекают на несоответствие стандартов, которые она и другие исследователи считают необходимыми.

В последние месяцы уход многих сотрудников из OpenAI вызвал обсуждения о внутренней атмосфере и стратегии компании. Кэмпбелл не единственная, кто выражает сомнения; многие специалисты по безопасности также начинают задавать вопросы о будущем ИИ и его воздействии на общество.