Jinbei и Geely представили свои первые совместные электрические автомобили E6 и E9 в Шэньяне. Эти модели открывают новую страницу в развитии китайского рынка коммерческих автомобилей.

В Шэньяне (Китай) прошла презентация новых моделей E6 и E9, созданных в результате сотрудничества Jinbei и Geely. На мероприятии Ян Сюэлян, старший вице-президент Geely, подчеркнул важность этого партнерства. Оба автомобиля представляют собой чисто электрические решения, которые соответствуют современным требованиям к экологии и эффективности.

Компании планируют расширить свое сотрудничество, включая разработку водородных электрических моделей. Ян также отметил, что они намерены создать спирто-водородную экосистему, включающую метанолозаправочные станции. Это может значительно упростить доступ к альтернативным источникам топлива и улучшить характеристики дальности хода новых автомобилей.

Среди других планов — обновление серий Hiace от Jinbei, что позволит компании оставаться конкурентоспособной на рынке. В итоге, это сотрудничество может изменить подход к производству и использованию коммерческих автомобилей в Китае.