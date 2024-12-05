Основатель Blue Origin Джефф Безос поделился своими мыслями о предстоящем запуске ракеты New Glenn и конкуренции с SpaceX. Он также прокомментировал влияние Илона Маска на новую администрацию Трампа.

Джефф Безос, основатель компании Blue Origin, на саммите DealBook в Нью-Йорке 4 декабря обсудил предстоящий запуск ракеты New Glenn и свои взгляды на конкуренцию с SpaceX. В то время как его компания готовится к первому полету, Безос выразил уверенность в будущем Blue Origin, несмотря на влияние Илона Маска на новую администрацию Трампа.

Безос не стал высказывать опасения по поводу того, что Маск может использовать свои связи с избранным президентом для получения преимуществ в конкурентной борьбе. В интервью он заявил, что принимает слова Маска о том, что тот не будет использовать свою политическую власть в интересах своих компаний.

Кроме того, он поддержал инициативу по созданию «Департамента эффективности правительства», который возглавят Маск и Вивек Рамасвами. Этот комитет займется вопросами сокращения федеральных расходов и упрощения регулирования. Безос отметил, что его жизненный опыт научил его не быть циничным. Он считает, что важно действовать с надеждой на лучшее, даже если это может показаться наивным.

Интервью прошло вскоре после объявления о назначении Джареда Айзекмана на пост администратора NASA (подробнее об этом можно прочесть здесь). Айзекман, известный как командир частных космических миссий SpaceX, имеет тесные связи с Маском. Его назначение вызывает вопросы о том, как это повлияет на конкуренцию между SpaceX и Blue Origin, особенно учитывая недовольство Айзекмана решением NASA отдать контракт на Artemis Human Landing System компании Blue Origin.

Безос охарактеризовал SpaceX как «очень способных конкурентов». Однако между двумя компаниями существует заметная разница в достижениях: SpaceX в этом году осуществила более 120 орбитальных запусков, тогда как Blue Origin еще не провела своего первого орбитального запуска New Glenn. Тем не менее, Безос подчеркнул, что компания находится «очень, очень близко» к этому событию. Ракета уже на стартовом комплексе 36 на мысе Канаверал, где проходят финальные испытания.

Он добавил, что ракета ожидает окончательного одобрения от Федерального управления гражданской авиации (FAA), которое еще не выдало лицензии на запуск. Безос не уточнил дату первого запуска, но ранее представители компании говорили о намерении завершить его до конца года.

Несмотря на текущие финансовые сложности, Безос остается оптимистом. Он считает, что Blue Origin имеет «большой потенциал» и сможет достичь значительных успехов в будущем. Основатель Amazon выразил уверенность, что его компания со временем станет успешнее, чем Amazon, хотя это потребует времени и усилий. Безос подытожил, что Blue Origin собирается реализовать несколько удивительных проектов в космической отрасли.