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Выбранный Трампом администратор НАСА может стать первым, кто полетит в космос, находясь у власти
Джаред Айзекман, назначенный Дональдом Трампом администратором НАСА, может стать первым, кто полетит в космос, находясь на этом посту. Его опыт в космических миссиях делает его уникальным кандидатом для этой роли.

Джаред Айзекман, которого Дональд Трамп выбрал на должность администратора НАСА, может войти в историю как первый администратор, осуществивший космический полет во время своего срока. Это заявление прозвучало в посте Трампа на платформе Truth Social, где он выразил уверенность в способностях Айзекмана. Последний уже имеет опыт двух космических полетов, включая миссию Polaris Dawn и Inspiration4.

Айзекман, управляющий финансово-технологической компанией Shift4, принял номинацию Трампа на пост администратора в своем сообщении на X. Он отметил, что космос предоставляет огромные возможности для инноваций в различных отраслях, таких как биотехнологии и энергетика. Эти слова подчеркивают его стремление развивать космическую экономику, что, по его мнению, откроет новые горизонты для многих людей.

Миссия Polaris Dawn, в рамках которой он отправился в космос в сентябре, была значимой для SpaceX. Во время этого полета команда провела первый частный выход в открытый космос, а также установила Crew Dragon для работы в вакууме.

В будущем планируется еще две миссии в рамках программы Polaris. Если вторая миссия пройдет во время его срока как администратора и Сенат утвердит его кандидатуру, Айзекман может стать первым руководителем НАСА, который полетит в космос, находясь на посту.

Программа Polaris нацелена на использование ракеты Starship для будущих миссий, что открывает новые возможности для исследований и развития космической инфраструктуры.

#космос #spacex #наса #трамп #джаред айзекман
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