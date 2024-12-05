Курс биткойна впервые поднялся выше $100 000, что многие связывают с политическими изменениями в США. Инвесторы надеются на поддержку криптовалют со стороны новой администрации.

Курс биткойна достиг исторического максимума, превысив отметку в $100 000. Это событие стало возможным благодаря изменению политической обстановки в США и оптимизму инвесторов, ожидающих более благоприятных условий для криптовалют. По данным CoinGecko, общая стоимость криптовалютного рынка выросла до $3,8 трлн, что сопоставимо с капитализацией таких гигантов, как Apple.

За последний год биткойн демонстрировал впечатляющий рост. С момента выборов Дональда Трампа, когда в Конгресс пришли законодатели, поддерживающие криптовалюту, стоимость актива увеличилась более чем на 50%. В четверг биткойн преодолел отметку в $100 000, а вскоре достиг $103 619, увеличившись на 6% всего за один день.

Майк Новограц, основатель Galaxy Digital, отметил, что мы наблюдаем «смену парадигмы» в восприятии криптовалют. Он добавил, что биткойн и другие цифровые активы стремятся войти в финансовый мейнстрим, чему способствуют институциональные инвестиции и улучшение регулирования.

Трамп активно продвигал идею создания «криптостолицы» в США и накопления национального запаса биткойнов. После выборов, 5 ноября, американские инвесторы начали активно покупать биткоин, что привело к резкому росту его стоимости.

Кроме того, Трамп заявил о назначении Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам. Аткинс, имеющий опыт в криптовалютной политике, может внести свежие идеи в регуляцию цифровых активов. Кристин Смит, генеральный директор Blockchain Association, выразила надежду на сотрудничество с Аткинсом в разработке новых подходов к криптоинновациям.

На фоне роста курса биткойна акции компаний, связанных с криптовалютами, также показали значительный рост. Например, акции MARA Holdings и Coinbase увеличились на 65% в ноябре. В этом контексте компании, такие как Microstrategy, которая владеет более 402 100 биткойнов, также продолжают привлекать внимание инвесторов.