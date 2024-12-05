Заместители глав МИД России и КНДР обменялись ратификационными грамотами, и договор о стратегическом партнерстве вступил в силу. Он охватывает множество аспектов, включая военное сотрудничество и экономические связи.

Вчера в Москве состоялся обмен ратификационными грамотами между заместителями министров иностранных дел России и Северной Кореи. Этот шаг ознаменовал вступление в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан ранее в этом году.

Договор, подписанный Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в июне в Пхеньяне, включает 23 статьи, которые охватывают различные сферы сотрудничества. Одной из ключевых тем является взаимная военная помощь. Согласно статье 4, в случае вооруженного конфликта одна сторона обязуется оказать поддержку другой всеми доступными средствами. Это положение подчеркивает серьезность обязательств, взятых на себя обеими странами.

Кроме военной помощи, документ также затрагивает вопросы торговли, экономики и науки. Ожидается, что сотрудничество в таких областях, как космос и мирный атом, станет приоритетом для обеих сторон. В российском МИДе отметили, что данный договор откроет новые горизонты для двусторонних отношений и поможет укрепить безопасность в Северо-Восточной Азии. Это событие рассматривается как шаг к созданию многополярного мира, где Россия и КНДР смогут играть более активную роль.

Обсуждая значение договора, представители российского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что он будет способствовать развитию более глубоких связей между двумя странами. Важно отметить, что данный шаг происходит на фоне глобальных изменений в геополитической обстановке, что делает его особенно актуальным для обеих стран.