Apple может представить долгожданный смарт-дисплей в третьем квартале 2025 года. Устройство, известное как «HomePod с экраном», выйдет позже ожидаемого.

Долгожданный смарт-дисплей от Apple, который многие называют «HomePod с экраном», может появиться на рынке позже, чем ожидалось. Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что выпуск устройства намечен на третий квартал 2025 года. Это значительно позже, чем ранее озвученные прогнозы, которые предполагали релиз уже в марте следующего года.

Предполагается, что новый гаджет будет оснащен экраном размером от 6 до 7 дюймов и современным чипом A18, аналогичным тем, что используются в iPhone 16. Внешний вид устройства, вероятно, будет квадратным, напоминая iPad, с магнитным креплением. В отличие от существующих моделей HomePod и Apple TV, этот смарт-дисплей сможет запускать приложения Apple и использовать возможности искусственного интеллекта.

Куо также прогнозирует, что во второй половине 2025 года Apple сможет отгрузить от 500 000 до одного миллиона единиц нового устройства. Это может сигнализировать о возобновлении интереса компании к рынку «умного дома». В будущем Apple, возможно, представит и более продвинутые устройства, такие как настольные системы с экранами и роботизированными элементами.