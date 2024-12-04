Microsoft пытается перевести пользователей с Windows 10 на Windows 11, но ситуация не улучшается. Доля Windows 10 продолжает расти, в то время как Windows 11 теряет позиции на рынке.

Microsoft сталкивается с трудностями в попытках перевести пользователей с Windows 10 на Windows 11. Несмотря на настоятельные призывы обновиться до новой версии, доля Windows 10 на рынке увеличилась до 61,8%, в то время как Windows 11 снизилась до 34,9%. Это создает серьезные проблемы, учитывая, что поддержка Windows 10 завершится 25 октября 2025 года, оставляя пользователей без обновлений безопасности.

Многие устройства, работающие на Windows 10, не соответствуют жестким аппаратным требованиям Windows 11. Это означает, что 240 миллионов ПК могут оказаться устаревшими и уязвимыми для атак. Microsoft активно использует рекламные объявления, чтобы побудить пользователей обновиться, но результаты пока не впечатляют.

Согласно данным Statcounter, доля Windows 11 упала с 35,6% в октябре до 34,9% в ноябре, что говорит о потере миллионов пользователей. Windows 10, напротив, сумела увеличить свою долю на рынке почти на 1%. Эти цифры неофициальные, но они указывают на реальную тенденцию. Если ситуация не изменится, миллионы пользователей рискуют остаться без защиты, когда поддержка Windows 10 закончится.